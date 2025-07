Stará spojenectví Jaroslava Strnada a Reného Matery, dvou zachránců Tatry, jsou zapomenuta. Tradiční kopřivnická automobilka se změnila v bojiště akcionářů, které dnes reprezentují jejich děti Michal Strnad a Denisa Materová.

Strnadův holding Czechoslovak Group (CSG) v Tatře kontroluje 65 procent akcií a jeho provozní ředitel David Chour v rozhovoru pro HN přiznává, že jejich preferovaným řešením je podíl od Promet Group rodiny Materů koupit. Podle něj dnes firma žije z armádních zakázek, které zajišťují týmy CSG. A přítomnost Prometu už fabrice nic nedává, naopak ji brzdí v dalším rozvoji.

To se rodině Materových pochopitelně nezamlouvá. Strnada naopak obviňuje z toho, že je odřízl od řízení podniku i důležitých informací, nedostatečně vysvětlil navrhované miliardové investice a že uměle vyvádí marži mimo firmu. Co na to říká Strnadova pravá ruka v čele CSG David Chour? Mohou se obě strany ještě rychle dohodnout na smírném řešení? Nebo hrozí vleklá právní bitva dvou movitých rodin? A jak na tom dnes kopřivnická Tatra je?

