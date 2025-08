Investiční společnosti Berkshire Hathaway amerického miliardáře a filantropa Warrena Buffetta klesl ve druhém čtvrtletí provozní zisk meziročně o čtyři procenta na 11,16 miliardy dolarů (asi 237 miliard korun). Firma to v sobotu uvedla ve sdělení pro americkou Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Konglomerát zahrnující podniky od pojišťoven po železnice zároveň varuje před negativními dopady amerických dovozních cel na své podnikání.

Výsledek poznamenal pokles v pojišťovnictví. Vyšší zisky než před rokem naopak měly železnice, energetika, výroba, služby a maloobchod.

Berkshire ve zprávě o hospodaření zmiňuje zrychlené tempo změn v mezinárodní obchodní a celní politice v prvních šesti měsících letošního roku. „Je možné předpokládat, že by to mohlo mít nepříznivé důsledky pro většinu, ne-li všechny, naše provozní podniky, stejně jako pro naše investice do majetkových cenných papírů, což by mohlo významně ovlivnit naše budoucí výsledky,“ uvedla společnost.

Hotovost v majetku Buffettovy firmy se mírně snížila a dosáhla 344,1 miliardy dolarů, zatímco na konci prvního čtvrtletí činila 347 miliard dolarů. Berkshire v první polovině roku neodkoupila žádné své akcie. A to přesto, že sestoupily o více než deset procent z rekordního maxima, píše zpravodajský server CNBC.