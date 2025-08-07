Bylo ráno 27. března 1995, když na milánské ulici Via Palestro zaznělo několik výstřelů. Muž, který padl mrtev k zemi, se jmenoval Maurizio Gucci. Jeho smrt, kterou si u nájemného vraha objednala jeho exmanželka Patrizia Reggianiová, byla vyústěním jedné z nepovedených mezigeneračních výměn v čele rodinné firmy. Příběh rodiny Gucciových se dnes na ekonomických školách dává za příklad, jak můžou špatná komunikace a vnitřní boje o moc vést k tomu, že rodinný klan nakonec svůj podnik opustí a přenechá jej zahraničním zájemcům. Tento příklad je svým násilným koncem přirozeně výjimečný. Nepovedená mezigenerační obměna v čele firmy zpravidla nekončí nájemnou vraždou. Rozhádané rodiny, zaniklé podniky a prošustrovaný majetek jsou ale poměrně častým doprovodným obrazem tohoto procesu.
Co se dočtete dál
- Jaká jsou úskalí mezigeneračního předávání firem.
- Jaký vliv má špatná komunikace na budoucnost firem.
- Jak včas rozpoznat neúspěch v nástupnictví.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.