Bylo ráno 27. března 1995, když na milánské ulici Via Palestro zaznělo několik výstřelů. Muž, který padl mrtev k zemi, se jmenoval Maurizio Gucci. Jeho smrt, kterou si u nájemného vraha objednala jeho exmanželka Patrizia Reggianiová, byla vyústěním jedné z nepovedených mezigeneračních výměn v čele rodinné firmy. Příběh rodiny Gucciových se dnes na ekonomických školách dává za příklad, jak můžou špatná komunikace a vnitřní boje o moc vést k tomu, že rodinný klan nakonec svůj podnik opustí a přenechá jej zahraničním zájemcům. Tento příklad je svým násilným koncem přirozeně výjimečný. Nepovedená mezigenerační obměna v čele firmy zpravidla nekončí nájemnou vraždou. Rozhádané rodiny, zaniklé podniky a prošustrovaný majetek jsou ale poměrně častým doprovodným obrazem tohoto procesu.

Co se dočtete dál

  • Jaká jsou úskalí mezigeneračního předávání firem.
  • Jaký vliv má špatná komunikace na budoucnost firem.
  • Jak včas rozpoznat neúspěch v nástupnictví.
