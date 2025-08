Firma Kiwi.com, která prodává letenky, se po předloňském mírně ziskovém hospodaření znovu propadla do ztráty. Činila 9,4 milionu eur, což je v přepočtu podle jednotného ročního kurzu zhruba 236 milionů korun. Vyplývá to z výroční zprávy ve sbírce listin. S výjimkou zisku 13 milionů korun v roce 2023 je společnost ve ztrátě od předcovidového roku 2019, od té doby součet ze ztrátových let včetně loňska činí 2,2 miliardy korun.

Ač loni celkově letecká doprava překonala podle Mezinárodní asociace letecké dopravy úroveň před pandemií covidu a obsazenost letadel byla rekordní, klesly českému prodejci tržby, a to o 43 milionů eur na 241,1 milionu (v přepočtu 6,1 miliardy korun). Podle výroční zprávy šlo o očekávaný pokles z důvodu intenzivního procesu uzavírání nových smluv s leteckými společnostmi. Celkový objem rezervací letenek činil loni 2,06 miliardy eur (52 miliard korun), což bylo o půl miliardy eur meziročně méně. Průměrně se denně prodalo 50 tisíc míst v letadlech.

Na dlouhodobě nepříznivé ekonomické výsledky loni firma reagovala tím, že na začátku roku propustila přes dvě stě zaměstnanců z více než 1200. Těm zaplatila odstupné 5,6 milionu eur (141 milionů korun). Pro zlepšení hospodaření firma investuje do vyšší transparentnosti cen a péče o zákazníka, aby měl lepší zkušenosti při rezervaci letenky. Snaží se také posilovat partnerství s leteckými společnostmi, loni uzavřela smlouvu s největším evropským nízkonákladovým dopravcem Ryanairem. Stále se také snaží posilovat marketing, loni na něj však snížila náklady z 65 na 47 milionů eur (z 1,6 miliardy na 1,2 miliardy korun).

„Vedení společnosti věří, že pokračující investice do inovování produktu a do zákaznické zkušenosti za současného disciplinovaného řízení nákladů povede časem k návratu do kladné kapitálové bilance,“ uvedla firma.

Společnost vznikla v roce 2012 a v roce 2019 do ní vstoupil majetkově americký investiční fond General Atlantic, který na konci loňského roku vlastnil 66,7 procenta akcií. Generální ředitel a spoluzakladatel Oliver Dlouhý vlastní 21 procent akcií. Svoje místo na globálním trhu firma získala díky unikátnímu algoritmu, který umožňoval kombinovat i lety nespolupracujících leteckých společností.