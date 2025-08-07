Silový a současně ublížený pohled na svět spojený se současnou republikánskou administrativou Donalda Trumpa se zaměřil na další cíl. Asijské země, které jsou nebo se mohou stát alternativou Číny. Ta je hlavním obchodním i mocenským vyzývatelem Spojených států a momentálně pro ni platí tarif 55 procent.
Na sociální síti Truth Social se Trump ve středu radoval, že na clech už země získává miliardy dolarů. A rozšířil celní opatření na dalších 90 zemí. Jeho hlavním cílem se stala Indie, na kterou hodlají USA uvalit cla ve výši 50 procent. Tvrdý postoj Trump „odůvodnil“ tím, že odebírá ruskou ropu. Proto USA k původním 25 procentům přidaly dalších 25. Mají začít platit od 27. srpna.
Co se dočtete dál
- Jaká jsou cla vůči hlavním obchodním partnerům USA.
- Jak dopadnou cla na polovodiče.
