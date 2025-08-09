Po sedmnácti letech diskusí a sporů jsme konečně nalezli společnou řeč, jak propojit Středočeský kraj a Prahu, i s odbočkou na ruzyňské letiště. Tahle věta nezazněla před týdnem při slavnostním otevření nového nádraží Praha-Bubny a zhruba kilometrového úseku tratě právě mezi Bubny a Výstavištěm. Věta pochází z roku 2008, je tedy přesně 17 let stará, a společně si takhle notovali tehdejší ministr dopravy Aleš Řebíček a pražský primátor Pavel Bém (oba ODS). Řeč byla samozřejmě o propojení Prahy, letiště a Kladna, největšího středočeského města, moderní železnicí, svého času nazývanou vzletně i rychlodráha.
Od té doby práce pokročily – zmodernizovaných je zhruba sedm kilometrů trati, tedy slabá čtvrtina (část na letiště nepočítaje). První práce přitom začaly před osmi lety rekonstrukcí Negrelliho viaduktu. Cynik by spočítal, že v případě zrychlení tempa na kilometr za rok bude hotovo už kolem roku 2050. Skutečnost by ale mohla být výrazně pozitivnější, pojďme se tedy podívat, jak na tom jedna z nejdiskutovanějších železničních staveb posledních desetiletí (další vhodný příklad by mohl být přesun brněnského hlavního nádraží) nyní je a co cestující v dalších letech čeká.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.