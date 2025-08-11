Více než třiadvacet let působila známá česká bankéřka Michaela Bauer v ČSOB – dlouho přímo na předních manažerských pozicích. Nyní však ve vedení peněžního ústavu končí. Banka její odchod oznámila ve stručné tiskové zprávě. Důvody nespecifikovala, v oficiálním prohlášení pouze stojí, že členka představenstva banky se „rozhodla k 11. srpnu 2025 ukončit své působení ve skupině ČSOB a vydat se novou kariérní cestou“. O tom, kdo ji ve funkci nahradí, bude finanční dům teprve informovat.

Zbývá vám ještě 90 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.