Více než třiadvacet let působila známá česká bankéřka Michaela Bauer v ČSOB – dlouho přímo na předních manažerských pozicích. Nyní však ve vedení peněžního ústavu končí. Banka její odchod oznámila ve stručné tiskové zprávě. Důvody nespecifikovala, v oficiálním prohlášení pouze stojí, že členka představenstva banky se „rozhodla k 11. srpnu 2025 ukončit své působení ve skupině ČSOB a vydat se novou kariérní cestou“. O tom, kdo ji ve funkci nahradí, bude finanční dům teprve informovat.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.