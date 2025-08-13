Je to jeden z nejzvláštnějších příběhů na české železnici posledních let. Menší tuzemský dopravce LeoExpress si v úterý přivezl ze Španělska první dálkový vlak Talgo. Podle tamního listu El Economista by měla česká firma získat od své španělské mateřské společnosti tři jednotky. Po cestě vlak viděly a fotily desítky lidí, Leo Express se přesto snaží o informační embargo. Na české železnici se ale utají máloco. HN získaly informace, které plány Leo Expressu celkem zřetelně naznačují a vysvětlují.

Na zkušebním okruhu v Cerhenicích pravidelně testují spoustu vozidel, včetně těch nejmodernějších evropských projektů za miliardy eur. Takovou snahu o utajení ale tamní zaměstnanci dlouho neviděli. „Na všechno je embargo, jedině přes tiskové mluvčí,“ uvedl jeden z nich.

Oficiální vyjádření? Velmi obecné. „Leo Express pravidelně testuje železniční vozidla od různých celosvětových dodavatelů. Jsme evropský dopravce a nyní je předčasné spekulovat, kde se případně tato vozidla nasadí,“ uvedl mluvčí firmy Emil Sedlařík.

Přitom LeoExpress s vlaky Talgo počítá a zahájil kroky k tomu, aby s nimi v roce 2026 vyjel. Nejde tedy o žádné „případně“.

