Není to tak dávno, kdy jsme psali o tom, že rekvalifikace na programátora je ve společnosti stále více spoléhající na technologie vcelku dobrý nápad. Ještě před rokem jsme publikovali text, jak lidé z oboru IT nevidí v umělé inteligenci ohrožení, ale možnost, jak zefektivnit a zrychlit svou práci. Před měsícem jsme vydali další článek, v němž už jsou odborníci podstatně zdrženlivější a uznávají, že AI dokáže v podstatě nahradit práci juniorního programátora – třeba toho, který se rozhodl před pár lety pro rekvalifikaci, aby si polepšil. A to jsme teprve na začátku.
Co se dočtete dál
- Proč roste nezaměstnanost mezi lidmi, kteří vystudovali IT, a jak je to horké.
- Je možné nějak určit, které obory jsou perspektivní.
- Jak se vůbec vzdělávat sám a své děti v novém světě umělé inteligence.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.