Stojí na počátku nastartování české ekonomiky nižší ceny energií? Dokázalo by investiční apetit soukromého sektoru rozhýbat zestátnění ČEZ? Podle stínového premiéra za hnutí ANO Karla Havlíčka by právě zásah státu do cen energií mohl firmám vytvořit předvídatelné investiční prostředí. „Je to možná ten nejdůležitější krok,“ říká Havlíček v rozhovoru pro HN, který navazuje na debatu o předvolebních tématech.
Jak je možné podle vás nakopnout ekonomiku a zvýšit hospodářský růst?
Musíme rozhýbat privátní investice, ty státní jsou až druhým krokem. Moje představa je, že už nemůžeme pokračovat s investičními pobídkami na bázi dotací. Už dneska nám dotace dochází a příští období bude ještě náročnější. Dneska už musí být motivace buď na principu finančních nepřímých nástrojů, anebo – a to je pro mě úplně zásadní – na principu odpisů. Motivovat přes odpisy, ať už investice do technologií nebo třeba i do budov či inovací. To je podle mého názoru spravedlivé a také rychlé. Firmy – jak české, tak nadnárodní – na to slyší. Udělali jsme to v covidové době, když jsme potřebovali rozhýbat investice, a zafungovalo to výborně.
