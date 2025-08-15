Naše podíly jsou sice často mikroskopické, ale zajišťují přístup k top transakcím, říká šéf a zakladatel investiční společnosti NWD Štěpán Tvrdý. Jeho firma spoluinvestuje se světovými private equity fondy a díky tomu získala podíly třeba ve Figmě, SpaceX, Canvě či OpenAI – i když tyto společnosti veřejně obchodované nejsou. V rozhovoru pro Ekonom vysvětluje, proč české fondy často nestačí zahraniční konkurenci, jak private equity prochází krizemi a proč se NWD vyhýbá investicím, kde má velké slovo stát.
Co se dočtete dál
- Proč české private equity fondy zaostávají za zahraniční konkurencí.
- Jsou fondy soukromého kapitálu rizikem v případné recesi.
- Proč bude část tuzemských fondů kvalifikovaných investorů v budoucnu zanikat.
