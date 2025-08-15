Naše podíly jsou sice často mikroskopické, ale zajišťují přístup k top transakcím, říká šéf a zakladatel investiční společnosti NWD Štěpán Tvrdý. Jeho firma spoluinvestuje se světovými private equity fondy a díky tomu získala podíly třeba ve Figmě, SpaceX, Canvě či OpenAI – i když tyto společnosti veřejně obchodované nejsou. V rozhovoru pro Ekonom vysvětluje, proč české fondy často nestačí zahraniční konkurenci, jak private equity prochází krizemi a proč se NWD vyhýbá investicím, kde má velké slovo stát.

Zbývá vám ještě 95 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč české private equity fondy zaostávají za zahraniční konkurencí.
  • Jsou fondy soukromého kapitálu rizikem v případné recesi.
  • Proč bude část tuzemských fondů kvalifikovaných investorů v budoucnu zanikat.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Více informací ze světa ekonomiky, investic, technologií, práva či lifestylu si přečtěte v aktuálním vydání týdeníku Ekonom.