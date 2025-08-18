Kvůli velkému zájmu žadatelů o druhou vlnu poukázek na zvýhodněné pobyty v Jeseníkách ráno zkolabovaly internetové stránky, na kterých si lidé mohou vouchery od osmé hodiny rezervovat. Přetížené stránky se uživatelům pomalu načítaly už před osmou ranní, krátce po zahájení registrací se pod náporem požadavků přestaly zájemcům zcela zobrazovat. Později začaly fungovat v omezeném režimu, zjistila ČTK.
„Systém je přetížený. Pracujeme na odstranění potíží. Vraťte se prosím za chvíli,“ stálo krátce po deváté hodině na internetových stránkách umožňujících registraci poukázek. Zhruba o dvacet minut později byla na stránkách zprovozněna virtuální fronta žadatelů o registraci. „Omlouváme se za komplikace. Aktuálně se náš web voucher.jeseniky.cz potýká s obrovským náporem návštěvnosti a postupně odbavuje z důvodu bezpečnosti menší počet žadatelů,“ uvedlo na sociálních sítích Sdružení cestovního ruchu Jeseníky, které web provozuje.
Druhá vlna voucherů cíli na podzimní pobyty v Jeseníkách a má pomoci navrátit do loňskými záplavami postižené oblasti turistický ruch. Díky turistickým poukázkám je možné získat slevu na ubytování ve vybraných zařízeních ve výši 300 korun na osobu a noc při pobytu v délce minimálně dvou a maximálně sedm nocí. Čtyřčlenná rodina tak může ušetřit až 8400 korun.
První etapa dotací na zvýhodněné pobyty v Jeseníkách byla vyhlášena na začátku roku. Vouchery v hodnotě deseti milionů korun vyčerpali lidé na pobyty v hotelech, penzionech, chatách či apartmánech v Olomouckém kraji za půldruhého dne, v sousedním Moravskoslezském během týdne.
Poukázky z v pondělí zahájeného druhého kola lze využít v období od 15. září do konce listopadu. V Olomouckém kraji je lidé budou moci uplatnit u 382 registrovaných ubytovatelů, v sousedním Moravskoslezském kraji u 146 penzionů, hotelů či chat. Ministerstvo pro místní rozvoj uvolnilo pro druhé kolo deset milionů korun, kraje Moravskoslezský a Olomoucký přidají každý dalších pět milionů, stejně jako při prvním kole.
V první výzvě si lidé rozdělili 16 090 voucherů. Největší zájem projevili domácí turisté (98 procent), především rodiny s dětmi. Cestující přijeli podle informací z ministerstva ze všech 14 krajů, přičemž nejvíce voucherů zakoupili návštěvníci z Moravskoslezského, Jihomoravského a Olomouckého kraje. Jako klíčovou motivaci pro návštěvu uvedlo voucher více než 81 procent cestovatelů, uvedl mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Petr Waleczko. Lidé vouchery nejčastěji využili pro ubytování v penzionech, horských chatách a apartmánech.
Podle údajů resortu první vlna přinesla podnikatelům jen na tržbách za ubytování přes 47 milionů korun a za navazující služby, jako je doprava, dalších 290 milionů. Do veřejných rozpočtů se odvedlo téměř 64 milionů, takže i státu se podpora vrátila podle ministra Petra Kulhánka (za STAN) více než trojnásobně.
