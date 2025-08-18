Pardubický výrobce počítačů a informačních technologií Foxconn CZ vloni dosáhl rekordního zisku po zdanění, a to 2,11 miliardy korun při tržbách 119 miliard. ČTK to zjistila z výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin. Dosud nejvyšší čistý zisk 1,254 miliardy korun společnost vytvořila v roce 2014. Vloni skončila se ztrátou 161 milionů korun.
Tržby z prodeje výrobků a služeb se meziročně zvýšily o 51 procent na 116,8 miliardy korun, tržby z prodeje zboží ze čtyř milionů na 2,3 miliardy korun. Provozní výsledek hospodaření se meziročně zlepšil z 371 milionů na 2,52 miliardy korun, finanční hospodářský výsledek vzrostl z minus 543 milionů na 77 milionů korun.
„Přestože návrat k zisku byl v roce 2024 významným úspěchem, nízká úroveň ziskovosti v poměru k tržbám bude i nadále oblastí, na kterou se zaměříme,“ uvedl jednatel společnosti Allan Bowie Keown.
Podle společnosti vloni rostl trh a oživila se poptávka v oblasti datových center. Zároveň se stabilizovaly zásoby v dodavatelských řetězcích, které byly narušeny v předchozích letech.
Společnost také díky automatizaci a digitalizaci snížila počet zaměstnanců o sedm procent. Vloni ve firmě pracovalo průměrně 856 lidí, rok předtím jich bylo 918. Kromě kmenových pracovníků společnost využívá i agenturní zaměstnance, často z ciziny.
Naprostou většinu výrobků firma vyváží. V tuzemsku připadá na tržby z prodeje výrobků a služeb jen jedno procento. Společnost patří k největším českým exportérům.
Foxconn CZ je dceřiná společnost tchajwanského výrobce elektroniky, skupiny Foxconn. Firma má výrobní závody v Pardubicích a Kutné Hoře.
Další společnost ze skupiny Foxconn sídlící v Pardubicích, Foxconn European Manufacturing Services, dosud loňské výsledky nezveřejnila. V roce 2023 dosáhla zisku po zdanění 201 milionů korun při tržbách za výrobky a služby zhruba 39 miliard korun.
