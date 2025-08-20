Není mu ještě ani čtyřicet, přesto už patří mezi ostřílené investiční manažery z nejvyšších pater globálního byznysu. Má za sebou bezmála dvacetiletou zkušenost a na kontě transakce za 300 miliard korun z různých koutů světa.
Narodil se na Slovensku, vystudoval a deset let žil v USA, má britské občanství, ale aktuálně se usadil s rodinou v Praze. Michael Kollár svůj profesní život spojil s australskou investiční bankou Macquarie, jedním z největších správců soukromého kapitálu na světě, která má ve správě majetek v přepočtu za 15 bilionů korun a díky několika velkým obchodům je dobře známá i v Česku.
Co se dočtete dál
- Proč Michael Kollár po 17 letech skončil v Macquarie.
- Co ho přivedlo k myšlence založit vlastní fond.
- Na co se bude v investicích zaměřovat.
- Co ho pojí se skupinou J&T.
- Jaký je životní příběh Michaela Kollára.
