Před deseti lety si ho američtí majitelé najali, aby firmu Masonite, zabývající se výrobou dveří, dostal ze ztrát. V jihlavské fabrice měl Pavel Šatný působit jen dočasně jako krizový manažer. „Smlouvu jsem měl na šest měsíců a zadání bylo firmu oprášit, vyblejskat a prodat,“ vzpomíná Šatný. Nakonec se jeho mise protáhla na několik let a měla překvapivé vyústění: Američané nabídli, aby společnost koupil. Šatný kývl, a tak je z někdejšího najatého manažera spolumajitel největšího výrobce dveří v Česku. Firma přejmenovaná na Doornite je v současné době v zisku a ročně prodává na půl milionu dveří.
Co se dočtete dál
- Jak se z dočasného manažera zanedbané firmy stal její spolumajitel.
- Proč američtí majitelé prodali firmu Masonite, dnes Doornite manažeru Pavlu Šatnému.
- Jakou roli při výrobě dveří hraje automatizace a kolik nahradí dělníků ve výrobě.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.