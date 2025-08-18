Do čeho investují lidé, kteří zvládají vydělávat na trzích miliony a porážet akciové indexy? Tuto otázku si klade řada retailových investorů. Také proto je pokaždé hodně sledované, když největší investorská jména odhalí svá portfolia v takzvaném 13F reportu, který musí do poloviny srpna odevzdat Komisi pro cenné papíry v USA. Z formulářů, do kterých jsme nahlédli, vyplývá, že investorská esa rozhodně nezahálejí a na trzích nadále hledají nové příležitosti. Některé investice mohou leckoho i překvapit.
Co se dočtete dál
- Do čeho investuje Buffett, Gates nebo Ackman.
- Jaká akcie ve „výprodeji“ je teď mezi investorskými celebritami populární.
- Mají technologie nadále výsadní postavení, nebo miliardáři hledají příležitosti jinde.
