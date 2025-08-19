Japonský investiční holding SoftBank plánuje investovat do oslabeného amerického výrobce čipů Intel dvě miliardy dolarů. Získá tím zhruba dvouprocentní podíl ve firmě a stane se tak pátým největším akcionářem. SoftBank zaplatí 23 dolarů za akcii, investice bude realizována prostřednictvím primární emise nových akcií. Akcie Intelu po oznámení investice vzrostly v New Yorku v předobchodní fázi o skoro šest procent na více než 25 dolarů, akcie SoftBanky naopak zamířily v Tokiu dolů a ztratily čtyři procenta.
Co se dočtete dál
- Jakým problémům v poslední době Intel čelí.
- Proč se o firmu zajímá také americká vláda ve Washingtonu.
- Jak jsou na tom akcie Intelu.
