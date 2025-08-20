Indická farmaceutická společnost Aurobindo Pharma jedná o převzetí českého výrobce léků Zentiva. Cena transakce by mohla dosáhnout až 5,5 miliardy dolarů (více než 115 miliard Kč), což by z ní udělalo dosud největší akvizici učiněnou indickou farmaceutickou firmou. S odkazem na zdroje obeznámené se situací o tom dnes informuje list The Economic Times.
Aurobindo jedná podle zdrojů se současným majitelem Zentivy, kterým je americká investiční společnost Advent International. Ta koupila Zentivu v roce 2018 od francouzské farmaceutické skupiny Sanofi za 1,9 miliardy eur (46,5 miliardy Kč).
Obří transakce na obzoru. Zentiva je na prodej, cena za výrobce léčiv může dosáhnout stovky miliard
Společnost Aurobindo v oznámení pro akciovou burzu uvedla, že vedení zatím nepodepsalo žádné závazné smlouvy. Firmy Advent International a Zentiva se ke zprávě odmítly vyjádřit, napsala agentura Reuters.
Výrobci léků Zentiva k.s. v roce 2023 klesl čistý zisk asi o třetinu na 111,6 milionu korun. Celkové tržby podniku naopak meziročně téměř o pětinu vzrostly a dosáhly skoro 22 miliard korun. Zentiva se zaměřuje na vývoj, výrobu a distribuci zejména tzv. generických léků. Produkty skupiny jsou určeny například pro léčbu bolestí, kardiovaskulárních onemocnění, onemocnění centrálního nervového systému, zažívacího, močového a pohlavního ústrojí a léčbu respiračních problémů.
Zentiva podle svých internetových stránek působí ve 35 zemích a zaměstnává téměř 4800 lidí.
