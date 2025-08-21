Ostravská IT fabrika Tietoevry prochází citelnými změnami. Skandinávská společnost, která ještě zkraje roku v Česku zaměstnávala 2700 lidí, se na jaře začala dělit a její nejsilnější divize Tech Services byla prodaná. Její nový vlastník, britský fond Agilitas, za ni zaplatil v přepočtu zhruba 7,5 miliardy korun. Agilitas se zaměřuje na hardwarové služby, zatímco Tietoevry se rozhodla soustředit výhradně na softwarový vývoj.
Následně vyšlo najevo, že se v obou rozdělených částech bude propouštět, nejen kvůli „vnitřní optimalizaci“, ale i proto, že IT trh se poslední dobou potýká se silně ochlazenou poptávkou. V Česku by se měly výpovědi týkat stovek lidí.
A nyní přichází další velká změna: generální ředitel Petr Lukasík, který byl hlavní tváří působení Tietoevry v Česku, po 14 letech v čele firmy končí. HN to potvrdila sama firma.
Co se dočtete dál
- Jaké změny se odehrávají v ostravské IT společnosti Tietoevry.
- Jakou roli zastával dosavadní šéf Petr Lukasík.
- Jaké je propojení s finským konzulátem.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.