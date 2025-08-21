Nejrychleji rostoucí start-up v historii. Tak byl kdysi označovaný Groupon, kterému stačilo 16 měsíců, aby dosáhl na hodnotu jedné miliardy dolarů. Punc nadějné společnosti je dávno pryč. Krize, do které matka všech slevových portálů posléze zabředla, ale zrodila novou příležitost. Chopili se jí úspěšní čeští investoři z Pale Fire Capital a společnost pod jejich vedením v poslední době překonává očekávání. Od propadu v roce 2023 vzrostla hodnota akcií na americké burze Nasdaq o více než 800 procent. Podívali jsme se na to, jak se firma změnila a dále mění a jestli se může nákup jejích akcií na stávajících hodnotách vyplatit. Za určitých okolností by totiž mohly vyletět vzhůru.
Co se dočtete dál
- Proč se Grouponu nepodařilo naplnit očekávání.
- Jak se Groupon pod českým vedením proměňuje.
- Jak Češi na akciích vydělávají.
- Proč může cena akcií ještě růst.
