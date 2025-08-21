Do konce měsíce hodlá ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) předložit ministrům návrh státního rozpočtu na příští rok. Následně začnou politické debaty a každoroční dohadování se o miliardy tak, aby do konce září návrh odešel do sněmovny. Stanjura však i při dodržení předepsaného harmonogramu nepovažuje za pravděpodobné, že by se podařilo schválit rozpočet ještě letos. A to proto, že do parlamentu doputuje návrh čtyři dny před sněmovními volbami.
Co se dočtete dál
- Co bude dál s návrhem státního rozpočtu.
- Proč se nemusí stihnout schválit do konce roku.
- Co na to říká ekonom.
- Jaký se očekává další vývoj české ekonomiky.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.