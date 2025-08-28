Na to, aby se v Česku prosadila ekonomika s přidanou hodnotou, je zapotřebí úplně jiný typ vzdělání, říká Miroslav Hřebecký, programový ředitel obecně prospěšné společnosti EDUin. Současná podoba přijímaček na střední školy chce po dětech, aby správně vyplnily test, tedy splnily úkol, i když jim třeba nedává žádný smysl. „Vyrábíme tak lidi, kteří jsou zvyklí poslouchat rozkazy. To jsme to od Marie Terezie daleko nedotáhli,“ tepe současnou situaci. Povídali jsme si o tom, jak mrháme potenciálem generací dětí, i o tom, jak podobu zkoušek změnit. A probrali jsme, v čem nám všem škodí, že se ve škole tolik soustředíme na chyby, místo abychom podporovali žáky v tom, v čem jsou dobří.
Co se dočtete dál
- Jak přeměnit jednotné přijímací zkoušky na střední školy.
- Jak zajistit, aby výstupní testy nevyřazovaly děti z dokončení základního vzdělání.
- Jak financovat a nasměrovat peníze na zlepšení škol s horšími podmínkami.
- Jak řešit nedostatek míst na preferovaných středních školách.
