Holding Agrofert staví v Německu novou linku, která ročně vyrobí 300 milionů kusů pečiva. Jedním z hlavních odběratelů bude řetězec rychlého občerstvení McDonald’s. ČTK to dnes v tiskové zprávě sdělil mluvčí holdingu Pavel Heřmanský. Podle Deníku N jsou náklady na výstavbu asi 300 milionů korun. Majitelem Agrofertu je předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš.
Linka bude stát v Lüdersdorfu u Lübecku. Začít fungovat by měla do konce příštího roku. Deník N upozornil, že k zakázkám pro McDonald’s se Agrofert dostal prostřednictvím své dceřiné společnosti Quality Bakers sídlící v Německu. Téměř milion bulek denně dodávala do řetězce už dříve pod pekárnou Lieken, která také patří Agrofertu.
Babišova německá chemička omezila výrobu a zavřela i muzeum. Jde o holé přežití, říká její šéf
V Lüdersdorfu vedle pobočky pekařství Lieken sídlí rovněž dceřiná firma Logi-K, která se specializuje na distribuci pečiva po Německu. Podle Deníku N uvádí McDonald’s na svém webu, že pšenice, ze které jsou housky vyráběny, je hnojena speciálním hnojivem od další Babišovy firmy SKW Piesteritz.
Zisk holdingu Agrofert, působícího v zemědělství, potravinářství či chemii, loni meziročně vzrostl o pět miliard korun na 7,1 miliardy korun. Důvodem byl prodej mediální skupiny Mafra, firmy Londa provozující rozhlasové stanice a pardubické chemičky Synthesia. Tržby stagnovaly na 212 miliardách Kč.
Firma na letošní rok naplánovala řadu investic. Kromě německé linky na výrobu pečiva to bylo zahájení projektu výroby bioplynu ve společnosti Ethanol Energy, výstavba nové porážky kuřat ve Vodňanech, zahájení výstavby nové toastové linky v Maďarsku, investice do systému terciální redukce ve společnosti Duslo a výstavba několika nových kravínů včetně dojíren v Česku a na Slovensku.
Do holdingu Agrofert, který sdružuje zhruba 200 firem v Česku i v zahraničí, patří například chemičky Deza, Fatra, Lovochemie či Precheza nebo potravinářské společnosti Kostelecké uzeniny, Krahulík či Penam. Zaměstnává 29 000 lidí, z toho v ČR zhruba 18 000. Patří tak k největším soukromým zaměstnavatelům v Česku.
