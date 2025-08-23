Akcionářská struktura výrobce čipů Intel se po tomto týdnu významně promění. Významný podíl získá ve firmě vláda USA, na začátku týdne investovala do akcií firmy dvě miliardy dolarů také japonská japonská banka SoftBank.
Dříve dominantní hráč na trhu s polovodiči Intel v posledních letech zaspal vývoj v oblasti čipů pro umělou inteligenci. Ten úspěšně zaplnila společnost Nvidia, pod silnějším tlakem konkurenčního AMD je Intel také ve tradičním oboru procesorů pro počítače a čipů pro datová centra.
Zaostávání Intelu je dobře vidět na vývoji akcií firmy oproti konkurenční Nvidia. Za poslední tři roky ztratily jeho akcie více jak čtvrtinu hodnoty. Naopak Nvidia narostla o 933 procent.
