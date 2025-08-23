Když americká Coca-Cola v roce 2018 kupovala řetězec Costa Coffee, měla s ním velké plány. Proto také byla nápojářská společnost ochotná dát za kavárenský řetězec, který má po celém světě téměř čtyři tisíce poboček, přes pět miliard dolarů. Po sedmi letech se dá říci, že se původní plány cílící třeba na expanzi do Spojených států nenaplnily.
Coca-Cola tak podle britské stanice Sky News sonduje možnosti prodeje a vede rozhovory s několika potenciálními zájemci, včetně private equity fondů. Přípravu prodeje má na starost investiční banka Lazard.
Co se dočtete dál
- Proč se řetězci Costa Coffee nedaří.
- Jaká můře být podle odhadů cena za tuto značku.
- Jak je na tom trh světový s kávou.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.