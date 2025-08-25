V Německu se v těchto dnech rozhoduje, kdo povede jeden z nejkritizovanějších koncernů v zemi – železniční společnost Deutsche Bahn (DB). Ta čelí v posledních letech sílící kritice politiků i veřejnosti, především kvůli častým zpožděním vlaků. Například v červenci byla v cíli načas jen o něco více než polovina dálkových spojů. Ministr dopravy Patrick Schnieder v polovině srpna odvolal dosavadního šéfa DB Richarda Lutze a nyní hledá jeho nástupce.
„Je to jedna z nejtěžších pracovních pozic, které jsou teď k mání. On či ona jsou pod drobnohledem politiků i veřejnosti, měli by znát obor i železniční systém a mít zkušenost s řízením velkého koncernu,“ napsala k hledání nového šéfa německé drážní společnosti DB agentura DPA. „Mám dojem, že zájemců je dostatek, a mým úkolem je vybrat z těch, kteří jsou k dispozici, tu nejlepší či toho nejlepšího z mého pohledu,“ uvedl minulý týden ministr Schnieder, který je členem vládní Křesťanskodemokratické unie (CDU).
Na veřejnost zatím unikají pouze jména těch, kteří o pozici v čele státního železničního koncernu nestojí. Časopis Der Spiegel napsal, že se šéfem železničářů nechce stát bývalý ministr financí ve vládě kancléře Olafa Scholze Jörg Kukies. Další německá média s odkazem na své zdroje informovala, že nabídku odmítl současný šéf rakouské železniční společnosti Österreichische Bundesbahn (ÖBB) Andreas Matthä.
Kritika od odborů
Postup ministra kritizovaly železniční odbory EVG, podle kterých neměl informovat o ukončení smlouvy s dosavadním šéfem Lutzem, když nemá vybraného jeho nástupce. „Železnice je v dramatické situaci a vakuum ve vedení si nikdo nemůže dovolit – ani cestující, ani železniční personál, a koneckonců ani ministr dopravy,“ uvedl odborář Martin Burkert. Podle ministra Schniedera by se ale nedalo udržet hledání nového šéfa DB „pod pokličkou“ a je lepší o něm informovat přímo, než aby se o něm zaměstnanci i zákazníci dozvěděli z médií.
Jméno nástupce odvolaného Lutze by mělo být známo do 22. září. Nový šéf by měl podle představ ministra dopravy představit komplexní návrh, jak zefektivnit fungování koncernu. Hluboká strukturální reforma společnosti DB je součástí plánů vlády kancléře Friedricha Merze na zlepšení dopravní infrastruktury v Německu. Na investice, které mají směřovat právě i na železnici, vytvořila vláda zvláštní infrastrukturní fond s 500 miliardami eur (12,3 bilionu korun), jenž bude financován z půjček.
Společnost Deutsche Bahn přitom podle agentury DPA vězí v „nejhlubší krizi své dosavadní existence“. Už několik let se potýká s dluhy ve výši miliard eur. Mírně se je podařilo snížit jen díky loňskému prodeji společnosti Schenker, která byla logistickou divizí DB.
Kritika i řada vtipů míří hlavně na to, že vlaky nedodržují jízdní řád. V letošním prvním pololetí měl zpoždění každý třetí vlak na dálkových spojích. Dráhy tak opět nesplnily vlastní cíl, aby podle jízdního řádu do cíle dorazilo 65 až 70 procent vlaků. V červenci dorazilo do cíle včas jen 56 procent dálkových spojů. To je letos nejhorší měsíční bilance, do které se zapisuje každý vlak s více než šestiminutovým zpožděním. Důvodem nedochvilnosti je především neutěšený stav některých tratí a časté opravy. V červenci se do statistiky propsala i vlna veder ze začátku měsíce, ale například i žhářský útok na dráhu mezi Düsseldorfem a Duisburgem.
Lidé cestující po německé železnici v nedávném průzkumu Institutu pro aplikovanou sociologii (infas) kritizovali zejména špinavá nádraží a regionální vlaky, nedostupnost a špatné vybavení toalet, ale i špatnou komunikaci personálu. Nejčastěji ale kritika mířila právě na zpoždění vlaku. Více než 80 procent dotázaných by si přálo, aby vlaků jezdilo na určité trase raději méně, aby ale bylo možné se spolehnout, že do cíle dorazí včas.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist