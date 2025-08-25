Maďarští investoři pokračují v akviziční jízdě a dál nakupují firmy v regionu. Nejnovějším cílem se stala jedna z největších slovenských stavebních společností, která se specializuje na dopravní stavby a působí i v Česku.
Kupovaná slovenská firma se ještě v předlistopadové éře podílela na stavbě pražské magistrály u hlavního nádraží, v současnosti bývá u českých staveb jako člen konsorcia vedeného Metrostavem. Pracuje na výstavbě posledního chybějícího úseku dálnice D1 u Přerova, trasy D11 z Trutnova na hranici s Polskem či dálnice D7 v úseku Kutrovice – Panenský Týnec. Také staví tunel na obchvatu Jizerního Vtelna na Mladoboleslavsku. S firmami Hochtief a Silnice Čáslav se podílí na stavbě severovýchodního obchvatu Pardubic.
Co se dočtete dál
- Která firma se prodává a její hospodářské výsledky.
- Kdo je kupující.
- Jak se změnil objem a rozsah maďarských investic v Česku v posledních letech.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.