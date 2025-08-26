Šéfové jihokorejských koncernů, kteří doprovázeli nového prezidenta I Če-mjonga na pracovní cestě do USA, měli jeden hlavní a pragmatický cíl. Uzavřít partnerství, která takzvaným čebolům více otevřou dveře na uzavírající se americký trh. A obrousí negativní dopady plošných patnáctiprocentních cel, jež administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa proti svému sedmému největšímu obchodnímu partnerovi od 1. srpna zavedla. Korejský byznys v USA nakonec podepsal celkem 11 dohod. A potvrdil přísliby miliardových investic ve Spojených státech.
Co se dočtete dál
- Jaké dohody uzavřela v USA korejská KHNP.
- Které investice slíbily jihokorejské firmy.
- Co nabídly na oplátku Spojené státy.
- Proč měl jihokorejský prezident před jednáním s Trumpem těžší pozici.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.