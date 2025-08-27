Oliver Blume sedí od 1. září 2023 na dvou židlích. Vedle toho, že šéfuje značce Porsche, převzal také řízení celé automobilové skupiny Volkswagen. Role se ujal po překvapivém odvolání Herberta Diesse. Blumeho dvojrole, která byla často experty i akcionáři kritizována, se ale blíží ke svému konci.
Co se dočtete dál
- Proč Blume končí.
- Co se nelíbí akcionářům.
- Jaké změny přijdou a kdo bude náhrada.
