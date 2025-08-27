Automobilka Hyundai v Nošovicích příští týden na třech směnách zastaví výrobu. Reaguje tak na aktuální nižší poptávku po vozidlech. ČTK to řekl mluvčí firmy Jan Rodek. Na zastavení výroby upozornil server Zdopravy.
Příští týden nepůjdou do práce zaměstnanci na středeční odpolední směnu, čtvrteční ranní a páteční noční směnu. „Další nevýrobní směny se neplánují,“ řekl Rodek. Letos už měla slezská automobilka čtyři nevýrobní dny – v lednu dva pátky a v únoru dva pondělky.
Server uvedl, že odstávky se budou dělat tentokrát po směnách kvůli dodávkám dílů a potřebě průběžného plnění objednávek. „Nadřízení zaměstnanci určí, kteří jejich podřízení i přesto půjdou standardně do práce. Ostatní budou dle kolektivní smlouvy na sedmdesáti procentech průměrného výdělku doma,“ uvedl server.
Loni slezský závod vyrobil 330 890 aut, o 9610 vozů méně než v roce 2023. Pokles činil meziročně 2,8 procenta. Letošní plán výroby je zhruba 295 tisíc vozů.
Továrna v Nošovicích je jediným výrobním závodem Hyundai v Evropské unii. Závod má přibližně 3100 zaměstnanců, dalších asi 8700 lidí pracuje pro jeho přímé dodavatele.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist