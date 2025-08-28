Ve Švédsku představili první bojové vozidlo pěchoty CV90 pro českou armádu, jeho výrobu firma BAE Systems dokončila minulý pátek. Nákup celkem 246 těchto vozidel za 59,7 miliardy korun schválila vláda v květnu 2023, Praha je ze Švédska pořizuje formou mezivládní dohody. Ve Švédsku vznikne prvních 39 kusů, pro dalších 207 bude produkce přesunuta do Česka. Ceremonie k dokončení výroby prvního kusu se poblíž švédského města Örnsköldsvik zúčastnila ministryně obrany Jana Černochová a její švédský protějšek Pal Jonson.
Prvních deset vozidel by měla česká armáda obdržet v příštím roce, dodávky mají pokračovat do roku 2030. Postupné dodávky mají podle výrobce zajistit hladké zavedení nové techniky, výcvik posádek či začlenění platformy do mechanizovaných brigád. Bojová vozidla pěchoty mají v české armádě být společně s hlavními bojovými tanky vybavením těžké brigády. Ta je jedním z cílů výstavby schopností, k nimž se ČR zavázala Severoatlantické alianci (NATO). Původně mělo mít Česko k dispozici těžkou brigádu do roku 2026, závazek ale nestihne splnit.
NATO míří k pěti procentům na obranu. Koupí si za ně Evropané spíš staré tanky, nebo nové drony?
Jonson ve svém projevu na ceremoniálu zdůraznil silnou bilaterální spolupráci ČR a Švédska v oblasti obrany i to, že jsou země spojenci v rámci NATO i Evropské unie. „Jsme podobně soustředění na cíl ohledně Ukrajiny,“ uvedl také. Poděkoval české ministryni za podporu Ruskem napadené země, připomněl, že Švédsko je součástí české muniční iniciativy. Doplnil, že právě nasazením na Ukrajině se potvrzuje efektivnost vozidla CV90, vojáci podle něj oceňují výdrž i vysokou úroveň ochrany posádky.
Černochová považuje za úspěch, že bude dodržen závazek prvních dodávek vozidel do Česka v roce 2026. „Tato vozidla jsou používána v rámci řady spojeneckých armád, a to je něco, co je strašně důležité,“ řekla. Je podle ní třeba zajistit kompatibilitu zemí, které uznávají stejné hodnoty. Připomněla i význam zakázek pro český průmysl, který má získat podíl minimálně 40 procent. Znamená to podle ní miliardové zakázky pro české firmy i posílení strategické bezpečnosti.
Servis by mohla dostat česká firma
Servis vozidel CV90 by pak mohl mít na starosti státní podnik VOP CZ. Ministerstvo obrany aktuálně s firmou o uzavření smlouvy jedná. Novinářům to ve Švédsku řekla ministryně obrany Černochová. Státní podnik se stal v roce 2023 pro zakázku 246 vozidel pro ČR strategickým partnerem švédského výrobce BAE Systems, 207 vozidel bude VOP CZ montovat v Česku.
„Ještě to není úplně uzavřené, je to v jednání, ale děláme všechno pro to, aby tomu tak bylo, protože to dává ten největší smysl,“ uvedla Černochová k jednání s VOP CZ. Ministerstvo podle ní ředitel podniku Vlastimil Navrátil ujistil, že je firma zcela připravena na zajišťování servisu. „Bude tomu předcházet školení jejich lidí ve Švédsku,“ podotkla s tím, že v BAE se bude asi sto až 150 českých pracovníků VOP CZ učit integraci vozidel, aby následně mohli know-how přenést do ČR.
„V každém případě počítáme s tím, že smlouva na servis bude podepsána do dodání prvního vozidla, ale bude to podstatně dříve,“ řekl novinářům vrchní ředitel sekce pro vyzbrojování a akvizice ministerstva obrany Lubor Koudelka. VOP CZ je podle něj logickou cestou, protože bude mít know-how a bude dělat integraci vozidel v ČR. Černochová považuje za důležité, aby byla při podpisu servisní smlouvy se státním podnikem garantovaná ekonomická efektivita. „Aby nás pak nikdo nemohl obvinit z toho, že jsme se chovali nějak nehospodárně,“ doplnila.
