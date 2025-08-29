Prodejce koupelnového vybavení Siko Koupelny dokončil převzetí francouzské firmy Livea Sanitaire, ovládl ji během posledních pěti let. Francouzský e-shop se má nyní stát hlavním kanálem pro evropskou expanzi Sika. Napsal to dnes server Seznam Zprávy. Tržby za prodej zboží loni Siko zvýšilo téměř na 3,6 miliardy korun z 3,4 miliardy o rok dřív, ztrátu snížilo na 44,3 milionu korun z 50,7 milionu v roce 2023, vyplývá z výroční zprávy ve Sbírce listin.
„Nejprve jsme vstoupili minoritou a pak jsme postupně dokupovali do 51 a 80 procent. Na přelomu letošního roku jsme pak dokoupili od původních dvou francouzských zakladatelů zbývající podíl,“ řekl serveru generální ředitel Sika Tomáš Vala. Francouzská Livea Sanitaire je online prodejcem koupelnového a kuchyňského vybavení a v minulém roce vykázala obrat přes miliardu korun při zisku zhruba 40 milionů korun, píše server.
Siko na podzim loňského roku také zahájilo prodej přes vlastní e-shop v Německu. „Jednalo se o strategickou investici s poměrně vysokými úvodními náklady, které umožní budoucí růst a posílení naší mezinárodní expanze. Letos se na německém trhu spíše učíme a směřujeme na tržby okolo 100 milionů korun. Větší ambice plánujeme v příštím roce,“ uvedl Vala.
Investice se projevily v loňském hospodaření Sika a spolu s nimi také rostoucí náklady a slabší hypoteční trh. Firma tak zůstala ve ztrátě, kterou ale snížila. Provozní zisk Siku v loňském roce klesl na 25,8 milionu korun z 96,3 milionu o rok dřív.
Firmu založila v roce 1991 tehdy čtyřiačtyřicetiletá matka tří dětí Jaroslava Valová. Podnikat začala v obývacím pokoji, první obchod byl v Čimelicích u hlavní silnice na Prahu. Název Siko je zkratkou slov stavební, izolace, keramika a obklady. Firma má sídlo v Praze, velké sklady nadále provozuje v Čimelicích. V Česku má zhruba 750 zaměstnanců.
