Když neurovědce Tila Kunatha po jeho přednášce v Edinburghu odchytila důchodkyně Joy Milneová, aby mu vyprávěla o svých zázračných schopnostech, nejprve si myslel, že to stará paní nemá v hlavě úplně v pořádku. Čtyřiasedmdesátiletá vysloužilá zdravotní sestra mu tvrdila, že dokáže cítit Parkinsonovu nemoc. Schopnost prý objevila, když si všimla, že její manžel Les začal roky před diagnózou Parkinsonovy nemoci vydávat nový pižmový zápach. Když se pak zúčastnila setkání pacientů s Parkinsonovou chorobou ve městě Perth ve Skotsku, kde žila, uvědomila si, že všichni tito pacienti „voněli“ úplně stejně jako její muž.
Vědcům její tvrzení přišlo nesmyslné, přesto se ho rozhodli otestovat. Požádali Milneovou, aby očichala 12 triček – šest z nich nosili pacienti s Parkinsonovou nemocí a šest jiní lidé bez této nemoci. K jejich překvapení správně identifikovala všech šest pacientů. Aby toho nebylo málo, navíc určila ještě jednoho člověka, u kterého byla méně než o rok později Parkinsonova choroba diagnostikována. Před deseti lety se zpráva o ohromující schopnosti této někdejší zdravotnice dostala na titulní stránky novin po celém světě.
Co se dočtete dál
- Jak odhalit Parkinsonovu nemoc podle pachu
- Jaké látky tělo uvolňuje a proč se mění při nemoci
- Jak psi pomáhají detekovat rakovinu a další onemocnění
- Jak lze pach lidí využít pro včasnou diagnostiku poranění mozku, malárie nebo rakoviny
