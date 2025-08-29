Spojené státy v pátek zhruba po sto letech ukončily celní výjimku pro balíky z ciziny, která se dosud vztahovala na zásilky v hodnotě do 800 dolarů (16 900 Kč). Clo se tak nyní vztahuje na všechny balíky ze zahraničí, bez ohledu na jejich hodnotu, zemi původu či způsob dopravy, napsala agentura Reuters. Téměř tři desítky zemí, včetně Austrálie, Německa či Japonska, kvůli tomu už dříve pozastavily odesílání balíků do USA. Kvůli zrušení bezcelního režimu zastavila přijímání balíků do USA také Česká pošta.
Konec bezcelního režimu podle některých analytiků zvýší náklady a naruší modely dodavatelských řetězců malých obchodů a internetových společností využívajících webová tržiště, což bude mít dopad i na zákazníky. Poradce Bílého domu Peter Navarro uvedl, že postup vlády prezidenta Donalda Trumpa omezí tok narkotik, čímž uchrání životy tisíců Američanů a přinese do státní pokladny až deset miliard dolarů (210 miliard Kč) ročně ve vyšších celních příjmech.
Objednáno do boxu, doručeno do obchodu s omezenou otevírací dobou. Kdy to e-shop smí udělat?
Bezcelní výjimka platila od roku 1938, kdy se vztahovala na dovoz dárků v ceně do pěti dolarů. V roce 2015 se hodnota bezcelních zásilek zvýšila na 800 dolarů z předchozích 200 USD, což mělo podpořit růst malých podniků na internetových tržištích, poznamenala agentura Reuters. Vysoký představitel americké administrativy dodal, že změna je trvalá a jakékoli snahy o obnovu výjimek pro důvěryhodné obchodní partnery jsou „odsouzeny k neúspěchu“. Výjimku mají pouze dary přijaté v dobré víře pro soukromé účely v hodnotě nižší než 100 USD.
Úřad celní a hraniční ochrany (CBP) odhaduje, že počet balíků uplatňujících výjimku se od roku 2015 zvýšil desetinásobně na 1,36 miliardy kusů ve fiskálním roce 2024, což odpovídá zhruba čtyřem milionům zásilek denně. Poté, co byla v květnu zrušena bezcelní přeprava balíků s nízkou hodnotou z Číny, klesl počet takových zásilek do USA na jeden milion denně. Pro zásilky z pevninské Číny a Hongkongu osvobození od cla skončilo již 2. května.
Více než 90 procent malých balíků přepravují expresní doručovatelé jako FedEx nebo UPS, uvedla vláda. Zde se neočekávají žádné problémy s přepravou. Bílý dům ale kritizoval zahraniční poštovní společnosti, které kvůli novému nařízení omezily přepravu do USA. Poštovní společnosti tvrdí, že lhůta pro zavedení opatření je krátká a není jasné, jak budou cla vybírána.
Balíky vstupující do USA musí nyní obsahovat celní prohlášení s podrobným popisem obsahu, jeho hodnoty a také informacemi o zemi původu zboží, tedy nejen místa, odkud bylo zboží odesláno, ale také místa, kde bylo vyrobeno. USA tak chtějí předejít tomu, že výrobci budou posílat zboží ze zemí, kde je clo nižší. Dovozce musí zaplatit clo z hodnoty zásilky. Celní sazba odpovídá té, kterou USA přidělily dané zemi původu v rámci širší obchodní války vedené Trumpem. Po dobu prvních šesti měsíců platnosti lze ještě zaplatit paušální clo v rozmezí 80 až 200 USD za položku, v závislosti na platné celní sazbě pro danou zemi. V případě balíčků z Evropské unie je tento poplatek 80 dolarů.
