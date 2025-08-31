Nemovitosti ve druhém čtvrtletí ve většině případů opět zdražovaly. Rostly ceny bytů v novostavbách, panelových bytů a rodinných domů. Mírně ceny klesly u cihlových bytů v Praze, v regionech ale tento druh nemovitostí dál zdražoval. Nemovitosti tak stále dosahují nových hranic historického maxima a i přes klesající dostupnost vlastního bydlení je po nákupu bytů a domů stále velká poptávka. Vyplývá to z analýzy Hypox Semafor, kterou publikuje realitně-analytický portál Flat Zone. Analýzu má ČTK k dispozici.

Novostavby zůstaly nejdražším segmentem českého trhu. Průměrná cena v celé ČR činila v druhém čtvrtletí 133.650 korun za metr čtvereční, mezičtvrtletně o 3,7 procenta více. V Praze se jejich cena pohybovala okolo 162.623 korun za metr čtvereční a v regionech přes 105.000 korun za metr čtvereční. Počet obchodů se podle analýzy snížil o více než 13 procent na 5386. To může podle Flat Zone značit, že část kupujících naráží na limity dostupnosti, může se ale jednat o sezonní výkyv.

Průměrná cena bytů v cihlových domech v Česku byla 76.902 korun za metr čtvereční, tedy o 5,8 procenta méně než v prvním čtvrtletí letošního roku. Důvodem je podle analýzy zlevnění pražských cihlových bytů o necelých sedm procent na 147.418 korun za část plochy. V regionech ale naopak ceny o více než sedm procent vzrostly. Prodeje bytů u cihlových domech stouply mezičtvrtletně o 7,1 procenta a celkem se uskutečnilo 4262 transakcí.

Panelové byty ve druhém čtvrtletí zdražovaly, ale zároveň se i více prodávaly. Celorepublikový cenový průměr činil 65.781 korun za metr čtvereční, tedy mezičtvrtletně o šest procent více. Ceny pražských bytů v panelových domech přesáhly 120.000 korun za metr čtvereční a v regionech činily 56.483 korun za metr čtvereční. Tento druh realit zároveň podle analýzy vykázal největší růst obchodní aktivity. Počet transakcí stoupl o 11,6 procenta na 5422 a výrazně nejvíce panelových bytů se prodalo v Ústeckém kraji. Tam jsou ceny nemovitostí jedny z nejnižších v celé ČR.

Rodinné domy zdražily oproti prvnímu čtvrtletí o více než 11 procent. Průměrná cena v ČR přesáhla 6,3 milionu Kč a v Praze se zvýšila o téměř 12 procent na 19,5 milionu korun. V regionech domy stály 5,75 milionu korun. Celkem se prodalo 6000 rodinných domů, tedy zhruba stejně jako v prvních třech měsících letošního roku.

Český rezidenční trh je podle Flat Zone typický pro své zásadní rozdíly mezi lokalitami. Nejlevnějšími nemovitostmi byly ve druhém čtvrtletí panelové byty v Ústeckém kraji, které bylo možné pořídit takový byt průměrně za necelých 35.000 korun za metr čtvereční. Naopak nejdražší byly novostavby v Praze 1, kde lidé museli na metr čtvereční zaplatit v průměru téměř 250.000 korun. U rodinných domů zůstává nejdražší Praha, nejdostupnější jsou rodinné domy v Kraji Vysočina, kde stojí v průměru 4,2 milionu korun.

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist
za 40 Kč nebo za 80 Kč
Navíc mobilní aplikace
a web bez reklam