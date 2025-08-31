Nemovitosti ve druhém čtvrtletí ve většině případů opět zdražovaly. Rostly ceny bytů v novostavbách, panelových bytů a rodinných domů. Mírně ceny klesly u cihlových bytů v Praze, v regionech ale tento druh nemovitostí dál zdražoval. Nemovitosti tak stále dosahují nových hranic historického maxima a i přes klesající dostupnost vlastního bydlení je po nákupu bytů a domů stále velká poptávka. Vyplývá to z analýzy Hypox Semafor, kterou publikuje realitně-analytický portál Flat Zone. Analýzu má ČTK k dispozici.
Novostavby zůstaly nejdražším segmentem českého trhu. Průměrná cena v celé ČR činila v druhém čtvrtletí 133.650 korun za metr čtvereční, mezičtvrtletně o 3,7 procenta více. V Praze se jejich cena pohybovala okolo 162.623 korun za metr čtvereční a v regionech přes 105.000 korun za metr čtvereční. Počet obchodů se podle analýzy snížil o více než 13 procent na 5386. To může podle Flat Zone značit, že část kupujících naráží na limity dostupnosti, může se ale jednat o sezonní výkyv.
Hypotéka naruby láká stále více seniorů. Půjčka výměnou za dům ale může vyjít velmi draho, má i další rizika
Průměrná cena bytů v cihlových domech v Česku byla 76.902 korun za metr čtvereční, tedy o 5,8 procenta méně než v prvním čtvrtletí letošního roku. Důvodem je podle analýzy zlevnění pražských cihlových bytů o necelých sedm procent na 147.418 korun za část plochy. V regionech ale naopak ceny o více než sedm procent vzrostly. Prodeje bytů u cihlových domech stouply mezičtvrtletně o 7,1 procenta a celkem se uskutečnilo 4262 transakcí.
Panelové byty ve druhém čtvrtletí zdražovaly, ale zároveň se i více prodávaly. Celorepublikový cenový průměr činil 65.781 korun za metr čtvereční, tedy mezičtvrtletně o šest procent více. Ceny pražských bytů v panelových domech přesáhly 120.000 korun za metr čtvereční a v regionech činily 56.483 korun za metr čtvereční. Tento druh realit zároveň podle analýzy vykázal největší růst obchodní aktivity. Počet transakcí stoupl o 11,6 procenta na 5422 a výrazně nejvíce panelových bytů se prodalo v Ústeckém kraji. Tam jsou ceny nemovitostí jedny z nejnižších v celé ČR.
Rodinné domy zdražily oproti prvnímu čtvrtletí o více než 11 procent. Průměrná cena v ČR přesáhla 6,3 milionu Kč a v Praze se zvýšila o téměř 12 procent na 19,5 milionu korun. V regionech domy stály 5,75 milionu korun. Celkem se prodalo 6000 rodinných domů, tedy zhruba stejně jako v prvních třech měsících letošního roku.
Český rezidenční trh je podle Flat Zone typický pro své zásadní rozdíly mezi lokalitami. Nejlevnějšími nemovitostmi byly ve druhém čtvrtletí panelové byty v Ústeckém kraji, které bylo možné pořídit takový byt průměrně za necelých 35.000 korun za metr čtvereční. Naopak nejdražší byly novostavby v Praze 1, kde lidé museli na metr čtvereční zaplatit v průměru téměř 250.000 korun. U rodinných domů zůstává nejdražší Praha, nejdostupnější jsou rodinné domy v Kraji Vysočina, kde stojí v průměru 4,2 milionu korun.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist