Českým akciím se letos měřeno indexem PX zatím daří, index během osmi měsíců letošního roku stoupl o 28,85 procenta na 2267,93 bodu. V polovině srpna dosáhla pražská burza dosavadního maxima 2322,13 bodu, v posledních dvou týdnech ale ztrácela a z rekordních hodnot sestoupila. Od začátku roku nejvíce posílily akcie pojišťovny VIG, ještě vyšší zisky si připsaly akcie plzeňské strojírny Doosan Škoda Power, s nimiž se začalo obchodovat na hlavním trhu pražské burzy začátkem února. Naopak nejvíce ztratily akcie stavitele solárních elektráren Photon Energy. ČTK to řekl makléř Wood & Company Vladimír Vávra.
„Burza letos navázala na růst z konce minulého roku. Letošní obchodování začala na úrovni 1760,17 bodů. Poté ale rychle rostla a 18. února se poprvé ve své historii dostala přes 2000 bodů, v druhé polovině března poprvé překonala hranici 2100 bodů, v druhé polovině července hranici 2200 bodů a 14. srpna hranici 2300 bodů, aby dosavadních maxim dosáhla o den později na 2322,13 bodu,“ popsal vývoj Vávra.
Nenápadná společnost z pražské burzy vynáší investorům podobně jako Apple nebo Microsoft. Podívali jsme se, co táhne její byznys
K rekordním hodnotám podle něj pomohlo mimo jiné složení indexu PX, kde převažují bankovní tituly. Tahounem posledních týdnů byly akcie Erste Bank, která se dostala v srpnu i na svá nová maxima na 2143 korun, podotkl.
Akcie VIG během letošního roku zatím posílily o 45,5 procenta na 1100 korun. Následují cenné papíry energetické firmy ČEZ s růstem o 36,57 procenta na 1307 korun a akcie Erste Bank, které přidaly ke konci srpna 34,14 procenta na 1994 korun. Dále o 33,16 procenta na 522 korun vystoupaly akcie nápojářské Kofoly, o 23,75 procenta na 153,20 koruny akcie Monety Money Bank a o 20,33 procenta na 1021 korun akcie Komerční banky. Zbrojovka Colt CZ letos zatím zaznamenala zisk 7,77 procenta na 721 korun a cenné papíry tabákové společnosti Philip Morris stouply o 6,67 procenta na 17.900 korun.
Nejhůře si podle Vávry zatím letos vedou akcie Photon Energy, které ztratily 31,22 procenta na 16,30 koruny. Akcie metalurgické firmy Gevorkyan oslabily o 19,85 procenta na 218 korun a akcie výrobce dronů Primoco UAV o 16,67 procenta na 750 korun.
Počátkem února se na hlavním trhu pražské burzy začaly také úspěšně obchodovat akcie Doosan Škoda Power s cenou 240 korun. Od té doby posílily o 61,67 procenta na 388 korun, během srpna ale titul dosáhl i na rekordních 400 korun.
V samotném srpnu pražská burza stoupla o 1,16 procenta. Největší zisky si během měsíce připsaly akcie Doosan Škoda Power, a to 11,17 procenta, naopak největší ztrátu 6,32 procenta zaznamenaly akcie Photon Energy.
„Podobně jako pražská burza jsou na tom i významné evropské trhy. Německý DAX roste od počátku roku zhruba o 20 procent. Francouzský CAC 40 zatím vzrostl zhruba o čtyři procenta. Daří se i britským akciím, index FTSE100 zatím stoupl o více než 11 procent,“ dodal Vávra.
