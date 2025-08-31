Kožená kabelka Birkin se stala symbolem luxusu a jelikož se vyrábí jen ve velmi malém množství, tak i exkluzivity. Ceny se šplhají až do několik set tisíc eur za nejluxusnější modely, ale ani ty nejjednodušší nejsou levné - dáte za ně minimálně pár tisíc eur.

První kabelka Birkin od luxusní značky Hermès byla zkraje prázdnin vydražena v Paříži za 8,582 milionu eur (211,4 milionu korun) v aukční síni Sotheby's. Stala se tak druhým nejcennějším módním doplňkem prodaným v dražbě. Prvenství drží pár červených střevíců z původního filmu Čaroděj ze země Oz, který proslavila herečka Judy Garlandová. Neznámý kupec za ně dal v přepočtu více než 600 milionů korun.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Za kolik byla vydražena historická birkinka v Paříži.
  • Kdo byl kupcem a proč kabelku koupil.
  • Jak aukce probíhala a kolik bylo zájemců.
  • Jaký reklamní a marketingový efekt kupec očekává.
  • Jaká je historie dané kabelky a předchozích aukcí.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se