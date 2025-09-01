Polská petrochemická skupina Orlen, do níž vedle rafinerií v Polsku a Litvě patří i dvě české v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, od září zvýší podíl ropy z Norska – největšího producenta ropy přímo v Evropě. Polský koncern podepsal roční kontrakt na dodávky šesti milionů tun ropy s norským koncernem Equinor. Podle Orlenu pokryje nejnovější smlouva zhruba 15 procent spotřeby skupiny a část dodávek norské ropy skončí také v Česku.
Ropa pro Orlen půjde z ropného naleziště Johan Sverdrup v Severním moři. Jeho denní produkce je asi 755 tisíc barelů, což za rok dělá přes 35 milionů tun ropy. Poláci budou odebírat necelou pětinu produkce ropného pole. Vedle Equinoru uzavřel Orlen už v roce 2022 dlouhodobý kontrakt se saúdskoarabským koncernem Saudi Aramco. Může od něj odebírat až 337 tisíc barelů ropy denně.
Co se dočtete dál
- Jaká je dohoda Orlenu s norským Equinorem na odběru ropy pro rafinerie.
- Jaký je podíl ropy z Norska na dodávkách v roce 2025.
- Jaké má Orlen Unipetrol problémy s rafineriemi.
- Jak je na tom za pololetí Orlen Unipetrol a jak mateřská skupina Orlen.
