Za zdmi jedné libeňské kanceláře se před šesti lety zrodil nápad, který nyní mění pravidla hry v globálním čipovém průmyslu. Jan Pleskač, dnes šéf společnosti Tropic Square, a spolu s ním ještě Marek „Slush“ Palatinus a Pavol „Stick“ Rusnák ze SatoshiLabs tehdy řešili palčivý problém kryptokomunity: neexistoval bezpečnostní čip, jemuž by bylo možné stoprocentně důvěřovat. V SatoshiLabs, patřícím k průkopníkům v kryptoměnové bezpečnosti, zoufale přemýšleli, jak co nejlépe zabezpečit svou kryptoměnovou peněženku Trezor.
Problém nebyl technický, ale strukturální. „Výroba čipů je relativně mladé odvětví. Zpočátku se výrobci moc neobávali, že by jejich čipy mohl někdo prolomit, proto ani nechtěli moc ukazovat světu, co uvnitř je,“ popisuje Pleskač hlavní bariéru v odvětví.
Co se dočtete dál
- V čem spočívá hlavní přínos českého čipu a proč je postaven na otevřené architektuře.
- Jak daleko je vývoj a výroba čipu Tropic01 a jaké jsou s ním další plány.
- Co chystají v Tropic Square dál a jak je na to odvětví čipů v Česku.
