Stovky lidí, kteří si poslední srpnovou sobotu přišli na den otevřené stavby prohlédnout téměř dokončené nové úseky dálnice D6 u Hořesedel a Hořoviček, byly svědky bizarní scénky. Na krajnici natáčel propagační video ministr Martin Kupka a jen o pár metrů dál se stejné činnosti věnoval také předseda opozičního ANO Andrej Babiš.
Večer se oba spoty objevily na sociálních sítích; více pozornosti vyvolal ten Babišův. Hovořil v něm o tom, že se současný ministr dopravy chlubí cizím peřím, když si za pár kilometrů nové vozovky zářící novotou připisuje zásluhy. „Nemá s tím nic společného,“ tvrdil expremiér s dodatkem, že většinu příprav této části dálničního tahu na Karlovy Vary „odmakali“ jeho lidé.
Co se dočtete dál
- Nakolik jsou rekordní počty kilometrů nových dálnic zásluhou současného ministra dopravy.
- Kolik kilometrů nových dálnic se otevře v následujících letech.
- Kdy je reálné dokončit celou dálniční síť v České republice.
