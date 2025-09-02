Na českém stavebním trhu došlo k zajímavému propojení. Ostravská stavební skupina Purposia podnikatele Jana Hasíka se spojila s tuzemským lídrem v průmyslové automatizaci ICE Industrial Services. Její zakladatel Tomáš Vránek se vedle inženýringu už několik let věnuje vývoji stroje pro betonový 3D tisk. S patentovanou technologií firma postavila několik staveb, nejnověji malý betonový dům v lucemburské obci Niederanven. Dalším projektem je skoro 23 metrů vysoká věž kostela Nejsvětější Trojice v Neratovicích.
Co se dočtete dál
- V čem je unikátnost technologie firmy Coral.
- Jaké důvody mají obě firmy pro spojení svého byznysu.
