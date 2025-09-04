Německý výrobce luxusních sportovních automobilů Porsche po necelých třech letech opustí hlavní index německých akcií DAX. Informovala o tom podle agentury DPA burzovní společnost Deutsche Börse. Vyřazení z indexu DAX je další ranou pro firmu Porsche, která se potýká s poklesem zisků a tržeb i s negativními dopady celní politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Index DAX opustí rovněž dodavatel farmaceutického a laboratorního vybavení Sartorius. Vyřazené podniky v indexu nahradí provozovatel realitní internetové platformy Scout24 a dodavatel zařízení pro potravinářský a farmaceutický průmysl Gea.
Automobilka Porsche vstoupila na frankfurtskou akciovou burzu v září 2022 a o několik měsíců později se stala součástí indexu DAX. Většinovým vlastníkem Porsche i po vstupu na burzu zůstal koncern Volkswagen, jehož součástí je také Škoda Auto.
Akcie automobilky Porsche na burzu vstoupily s emisní cenou 82,5 eura za kus. V následujících měsících se cena akcií vyšplhala až na téměř 120 eur, v současnosti se však pohybuje jen kolem 45 eur, píše agentura DPA.
Provozní zisk automobilky Porsche se v letošním prvním pololetí meziročně propadl o dvě třetiny na miliardu eur (zhruba 24,5 miliardy korun). Tržby se snížily téměř o sedm procent na 18,2 miliardy eur. Šéf automobilky Porsche Oliver Blume v červenci uvedl, že firma se potýká s propadem poptávky v Číně, nárůstem cel na dovoz automobilů do Spojených států a nečekaně pomalým tempem přechodu zákazníků k elektromobilům.
Blume je rovněž šéfem celého koncernu Volkswagen. Skutečnost, že Blume řídí celý koncern a zároveň i samotnou značku Porsche, je často terčem kritiky, například ze strany akcionářů. Německý list WirtschaftsWoche i HN minulý týden uvedly, že Blume se vedení značky Porsche vzdá.
