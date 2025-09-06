Podle ankety společnosti Scio se 85 procent žáků domácích základních škol setkalo s fyzickým nebo psychickým ubližováním ve třídě. V mezinárodních statistikách více než třetina dětí uvádí, že se na školách stane obětí šikany. Česká společnost YoungLink, kterou vytvořil tým lidí s doktorským vzděláním v oblastech psychologie, pedagogiky nebo sociometrie, nabízí způsob, jak s předstihem rizikové chování školáků identifikovat.
Nově vyvíjenou aplikaci ocenili i porotci soutěže Vodafone Nápad roku, v níž postoupila mezi 30 semifinalistů. Uspěla rovněž v soutěži Creative Business Cup, v níž se v roce 2024 umístila na třetí příčce.
Co se dočtete dál
- Jak aplikace YoungLink funguje
- V čem může pomoci školním psychologům, jak ji mohou využít rodiče žáků
- Kolik škol aplikaci nyní využívá
