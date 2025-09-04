Energetická společnost Sev.en miliardáře Pavla Tykače, která vyrostla zejména díky těžbě a spalování uhlí, připravuje jeden z největších zelených projektů v Česku. Na území bývalého hlubinného dolu Centrum, který sousedí s lomem ČSA u Horního Jiřetína na Mostecku, chce postavit velké zařízení na výrobu zeleného vodíku.

Záměr nyní prochází posuzováním jeho vlivu na životní prostředí. Podle přiložené dokumentace má mít příkon 15 MW a roční kapacitu výroby až 2390 tun tohoto plynu. Uplatnění najde v chemickém průmyslu a dopravě. Toto množství by stačilo na roční provoz 12 tisíc osobních automobilů.

Pro představu, zatím jediný průmyslový elektrolyzér na výrobu zeleného vodíku v Česku provozuje společnost Solar Global v Napajedlech na Zlínsku. Jeho maximální výrobní kapacita je osm tun ročně a příkon 0,23 MW. Projekt Sev.en ho tedy významně předčí. Zásadní pro jeho vznik ale budou dotace.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak zelená Tykačova fosilní společnost Sev.en.
  • Jaké velké elektrolyzéry se v Česku připravují.
  • Jak je to s jejich dotační podporou.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se