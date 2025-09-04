Druhý největší vlakový dopravce RegioJet řeší problémy s kvalitou služeb. HN zmapovaly během léta několik případů selhání, které mohly sehrát roli i v personálních změnách, jež se ve firmě od jara rozjely. Majitel firmy Radim Jančura tvrdí, že kvalita neklesla. Zároveň ale od září angažoval nové manažery na obě pozice, pod něž zmíněná selhání spadala.
Co se dočtete dál
- Jak velké problémy byly s lístky na Ukrajinu.
- A jak problémy souvisí s personálními změnami u RegioJetu.
