Hazardní trh, ve kterém Češi loni protočili bezmála bilion korun a který dnes reprezentují zejména herní skupiny několika českých miliardářů, má za sebou dobrý rok. Vyplývá to z aktuálně zveřejněných výročních zpráv klíčových firem, ale i ze statistik finanční správy. Ačkoliv zejména kurzové sázky se musely loni poprvé vyrovnat s dopady zvýšené loterijní daně z 23 na 30 procent, přizpůsobivost firem a také sázka na rozjetý segment výherních automatů na internetu (technických her) výraznější ekonomické škody zahladily.
Stát loni vybral na hazardní dani, která se odvádí z rozdílu mezi vloženými sázkami a vyplacenými výhrami, rekordních 21,4 miliardy korun. Meziročně více asi o 15 procent. Pokud bychom se podívali jen na samotnou oblast kurzových sázek – na síti i mimo ni, živé i předzápasové –, vzrostl výběr daně asi o 42 procent.
