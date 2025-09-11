Tuzemské realitní fondy čím dál častěji vyhledávají příležitosti ke koupi kanceláří, skladů či obchodních center v Polsku. Ty totiž nabízejí při nižších cenách než v Česku rychlejší návratnost investice. Na polský trh vsadila i Investika, investiční společnost. Spravuje nemovitosti v hodnotě 24 miliard korun, přičemž v Polsku leží dvě třetiny fondového kapitálu. „Do konce roku plánujeme dokončit alespoň jednu další akvizici kancelářské budovy ve Varšavě,“ říká Jaroslav Kysela, člen představenstva Investiky zodpovědný za investice.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou výhody a možná rizika polského realitního trhu.
- Kterým typům nemovitostí Investika věří.
- Na který další zahraniční trh plánuje Investika vstoupit.
