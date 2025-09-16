Slavia Praha ve středu vstoupí do hlavní soutěže fotbalové Ligy mistrů. Při své předchozí účasti získal klub z této lukrativní evropské soutěže 465 milionů korun. Letos v Edenu věří ve vyšší zisk, a nejen proto, že před šesti lety tým uhrál jen dvě remízy v šesti utkáních a vypadl v základní skupině. V současném herním formátu čeká Pražany nejméně osm zápasů, je tedy víc příležitostí získat peníze za nasbírané body. V Champions League se také hraje o víc peněz než před šesti lety.

Je tu samozřejmě rivalita se Spartou, která Česko v soutěži reprezentovala v minulém ročníku. Připadlo jí v přepočtu 718 milionů korun. Rekord to není, ten drží Viktoria Plzeň, jejíž finanční bilance na platbách od řídicího orgánu Evropské fotbalové unie (UEFA) v ročníku 2018/19 dosáhla 770 milionů korun. Kam se dostane Slavia? Když bude úspěšná, mohla by až někam k 900 milionům.

