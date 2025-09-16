Česko nemá mnoho osobností, které svým podnikáním přesáhly hranice a zapsaly se do světového hospodářství. Jedním z nich byl Josef Inwald (1837–1906), inženýr, technolog a podnikatel. Se svým sklem se prosadil nejen v habsburské monarchii, ale také od Londýna po Káhiru. Jeho sklárny patřily k nejvýznamnějším podnikům Rakouska‑Uherska a později, už za jeho dědiců, i meziválečné Československé republiky.

Kariéru tohoto muže, jehož základnou na rozdíl od jiných sklářů nebylo pohraničí, ale hlavně české vnitrozemí, Jihlavsko, Poděbrady a Praha, připomene další díl seriálu o historii domácího byznysu.

  • Kde ležela centra sklářského impéria Josefa Inwalda.
  • Na jaké sklo podnikatel Inwald vsadil a komu ho prodával.
  • Jaké jiné sklárny z českých zemí proslavil ve světě olovnatý křištál.
