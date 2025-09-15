Silná koruna nepřeje domácím exportním firmám, nahrává ale českým zákazníkům nakupujícím v zahraničí. Třeba těm, kteří hledají ojeté auto. Zatímco loni v listopadu vyšlo jedno euro na 25,40 korun, nyní se pohybuje kolem 24,30 korun. Takový rozdíl znamená pro kupce klasického vozu ze zahraničí meziroční úsporu několik desítek tisíc korun. U těch nejdražších s hodnotou kolem dvou milionů pak úspora vyskočí i přes sto tisíc.

